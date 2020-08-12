ألمانيا تشهد ارتفاعًا جديدًا في الإصابات بفيروس كورونا

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ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا إلى أكثر من 1000 مرة أخرى يوم الثلاثاء، بعد تسجيل أعداد أقل لعدة أيام، وفقًا لبيانات من مركز الوقاية من الأمراض في البلاد، معهد روبرت كوخ.



وسجل المعهد 1226 حالة جديدة خلال اليوم الماضي ارتفاعا من 966 في اليوم السابق.



تتعامل ألمانيا مع ارتفاع في أعداد المصابين منذ عدة أسابيع، وتحث الحكومة المواطنين على الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة وتعقيم اليدين. كما طبقت اختبارات مجانية لأي شخص يدخل البلاد.



كما سجلت أستراليا، اليوم الأربعاء، أكثر أيامها سوءا بسبب جائحة فيروس كورونا، وأكبر زيادة يومية في الإصابات في ثلاثة أيام، مما أضعف الآمال في أن الموجة الثانية التي تجتاح ولاية فيكتوريا قد تستقر.





فقد أبلغت فيكتوريا عن 21 حالة وفاة - أكثر مرتين من أكثر الأيام سوءا في وقت سابق هذا الأسبوع - و410 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، منهية بذلك سلسلة من ثلاثة أيام متتالية مع إصابات جديدة أقل من 400.



أجبرت مجموعة من الإصابات في ملبورن، العاصمة الفيكتورية وثاني أكبر مدينة في أستراليا، السلطات الأسبوع الماضي على فرض حظر تجول ليلي وتشديد القيود على تحركات الناس اليومية وأمرت بإغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاد الولاية.



قال رئيس الوزراء الفيكتوري دانييل أندروز إنه بينما كان عدد الحالات يتجه نحو الانخفاض، فإن تأثير إجراءات الإغلاق الصارمة الجديدة لم يظهر بعد في أرقام الحالات.



وقال للصحفيين "نعلم جميعًا أن أسبوعًا ليس دورة حياة هذا الفيروس... وخبراؤنا ما زالوا حازمين في رأيهم أن هذا سيؤدي إلى خفض الأرقام".



أبلغت فيكتوريا ونيو ساوث ويلز فقط عن حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم الأربعاء، حيث تم اكتشاف 428 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية. وتم القضاء على الفيروس بشكل فعال خارج فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

