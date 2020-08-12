اليوم الثاني.. توافد ناخبي الشيوخ على لجان شبرا مصر (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:24 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آيات عامر
بدأ منذ قليل، توافد المواطنين علي لجنة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

ويأتي ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 'كوفيد19'.

كما تشهد اللجان انتشارًا أمنيًا مكثفًا وانتظام لحركة المواطنين، بجانب عمل كردون أمني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وتعقيم اللجان أول بأول.

وكانت أنطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.
اليوم الثاني.. توافد ناخبي الشيوخ على لجان شبرا مصر (صور)
اليوم الثاني.. توافد ناخبي الشيوخ على لجان شبرا مصر (صور)
اليوم الثاني.. توافد ناخبي الشيوخ على لجان شبرا مصر (صور)
اليوم الثاني.. توافد ناخبي الشيوخ على لجان شبرا مصر (صور)
اليوم الثاني.. توافد ناخبي الشيوخ على لجان شبرا مصر (صور)
اليوم الثاني.. توافد ناخبي الشيوخ على لجان شبرا مصر (صور)

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انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الشيوخ 2020 إنتخابات الشيوخ

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