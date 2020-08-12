استمرار امتحانات طلاب جامعة القاهرة.. ومناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه اليوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
تواصل كليات جامعة القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، كما تجرى مناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه، بكليات الحقوق، والآداب، ودار العلوم، والإعلام، والهندسة، والدراسات العليا للتربية، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في الكليات.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمراعاة أقصى درجات الحيطة نظرًا لاستمرار جائحة كورونا وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

ويتابع الدكتور محمد الخشت، سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا، حيث تعقد الامتحانات، اليوم، بكليات الحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، وفرع الخرطوم، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري.

وتستمر حتى 25 أغسطس وفق خطة شاملة يشرف عليها مباشرة رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وكان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.
استمرار امتحانات طلاب جامعة القاهرة.. ومناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه اليوم
استمرار امتحانات طلاب جامعة القاهرة.. ومناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه اليوم
استمرار امتحانات طلاب جامعة القاهرة.. ومناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه اليوم
استمرار امتحانات طلاب جامعة القاهرة.. ومناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه اليوم
استمرار امتحانات طلاب جامعة القاهرة.. ومناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه اليوم
استمرار امتحانات طلاب جامعة القاهرة.. ومناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه اليوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عثمان الخشت جامعة القاهرة بوابة الفجر القاهرة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

منذ حوالي 5 ساعات

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يجهز لاعب مفاجأة أمام مصر المقاصة

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: لجان طبية للتعامل مع طوارئ امتحانات السنوات النهائية

في جولته الأولى.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات

كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية

رئيس جامعة القاهرة: نجحنا في اكتشاف شفرة فيروس كورونا

اليوم.. انطلاق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام والصيدلة والطفولة المبكرة

جامعة القاهرة تختتم امتحانات طلاب الفرق النهائية للأسبوع الثاني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:35 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

10:17 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان