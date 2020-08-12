استمرار امتحانات طلاب جامعة القاهرة.. ومناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه اليوم

تواصل كليات جامعة القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، كما تجرى مناقشة 10 رسائل ماجستير ودكتوراه، بكليات الحقوق، والآداب، ودار العلوم، والإعلام، والهندسة، والدراسات العليا للتربية، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في الكليات.





ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمراعاة أقصى درجات الحيطة نظرًا لاستمرار جائحة كورونا وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.





ويتابع الدكتور محمد الخشت، سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا، حيث تعقد الامتحانات، اليوم، بكليات الحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، وفرع الخرطوم، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري.





وتستمر حتى 25 أغسطس وفق خطة شاملة يشرف عليها مباشرة رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.



