قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:24 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

ينوي نادي ريال مدريد الإسباني إعادة لاعبه داني سيبايوس المعار إلى أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تغير ريال مدريد عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ومنها لاعب الوسط الذي لم يكن ضمن مخططات زيدان الذي بات يرغب في عودته خلال الموسم الجديد.

 

وأشارت الصحيفة "ماركا" أن فكرة النادي تتلخص في أن يستمر سيبايوس لفترة ما قبل انطلاق الموسم مع زيدان، ثم يحسم المدرب الفرنسي مصير اللاعب، حيث أن النهاية الرائعة لموسم سيبايوس مع آرسنال بعد أن لعب دوراً رئيسياً في خط وسط الجانرز، والإطاحة بمانشستر سيتي وتشيلسي وتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي دفعت ريال مدريد للتفكر في منح اللاعب فرصة أخري مع الفريق.

 

 

 

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