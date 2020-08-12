أساتذة الإعلام يطالبون بمراجعة قوانين حرية تداول المعلومات

أوصى الويبينار الذي عقدته كلية الإعلام جامعة القاهرة، بعنوان: "الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا - ما لها وما عليها"، بالتزام وسائل الإعلام بالمواثيق المهنية وأخلاقيات العمل، وتفادي سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة الاستفادة بإيجابياتها.





وكذلك العمل على التدريب المستمر للإعلاميين على مهارات التعامل مع الأزمات وتغطيتها، وكشف الفبركة والتضليل، وأيضا استحداث مقررات دراسية في مجال "إعلام الأزمات" وأخيرا توعية الجمهور باستخدام مدخل "التربية الإعلامية والرقمية".





وجاءت الندوة التي انقعدت الكترونيا بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وبإشراف الأستاذة الدكتورة هبة الله السمري، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور عدد كبير من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.





وقد أوصى الحضور بعدد من التوصيات والمقترحات، يمكن إجمالها فيما يلي:





1) تكامل جهود مؤسسات الدولة من مختلف الجهات، مع الأجهزة الإعلامية الرسمية، ووسائل الإعلام الاحترافية، بهدف تقديم صورة للأحداث تتسم بالدقة والشفافية والفورية، بما يضمن استعادة ثقة الجمهور في مصادر المعلومات الرسمية والإعلامية، وعدم تحوله كليا إلى التماس المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المعادية، بما تتضمنه من مغالطات وشائعات، وما تفتقد إليه من موضوعية ومصداقية.





2) الاتجاه إلى الاستثمار في الإعلام الرقمي والإلكتروني باعتباره "إعلام المستقبل"، والنظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي من مدخل توظيف الإيجابيات، مثل الاستفادة بـ"المؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم بعض مستخدمي يتمتعون بمتابعة كبيرة، في التوعية والتثقيف للجمهور.





3) إعادة النظر في القوانين المنظمة لإطلاق وسائل الإعلام الإلكترونية، بما يضمن التوازن بين حرية الإعلام، ومهنية الإعلام.





4) الإسراع بإصدار قانون "تنظيم المعلومات" بما يضمن توفير المعلومات من مصادرها الرسمية والمتخصصة للإعلاميين والباحثين والمواطنين في الوقت المناسب، للوقاية من الشائعات، وتقليل آثارها.





5) دعوة وزارة الإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى إعادة النظر في مواثيق ومدونات السلوك المهني للإعلام فيما يتعلق بتناول موضوعات الطب والصحة العامة والعلوم، على أن تتضمن التأكيد على سمات: دقة المعلومات، وحداثتها، وتوثيقها من مصادرها، وشمولية المعالجة، وعدم الخلط ما بين الإعلام والإعلان.





6) التوعية المستمرة للجمهور بالجوانب السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تبني مدخل "التربية الإعلامية والرقمية"، وتدريبه على كشف الفبركة والتضليل، والتعامل السليم مع المعلومات بتحري دقة مصادرها، وإصدار الأحكام الموضوعية على صحتها بمعزل عن التوجهات الشخصية، والاستعانة في ذلك بالأدوات الجديدة مثل الألعاب الرقمية.





7) التوعية المستمرة للجمهور ضد سلوكيات "التنمر" بالمرضى، وتحذيره من التدافع على شراء الأدوية دون وصف الطبيب المعالج. وتوقف وسائل الإعلام عن تغطية دفن جثامين الموتى، والتهويل الذي يقضي على الأمل، والتهوين الذي يُغري بالإهمال، خصوصا فيما يتعلق بالموجة الثانية من انتشار الفيروس.





😎 مخاطبة شركات التكنولوجيا العملاقة المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي لتطوير آلياتها لمكافحة الأخبار الكاذبة، وخصوصا باللغات غير اللغة الإنجليزية.





9) الدعوة إلى إنشاء مرصد إعلامي، وإجراء دراسات لتحليل المعالجات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية لأزمة انتشار فيروس كورونا، والخروج منها بمؤشرات واضحة حول الممارسات الإيجابية، والممارسات السلبية، وأدوار الإعلام التقليدي والرقمي خلال الأزمات، للاستفادة منها مستقبلا.





10) دعوة الإعلاميين إلى الاطلاع المستمر على المصادر العلمية في الموضوعات التخصصية، القائمة على الدراسات، وعدم الاعتماد على الآراء العارضة والسطحية والباحثة عن الشهرة، في بناء معالجاتهم الإعلامية.





11) توخي الإعلاميين الحذر من تضارب معلومات المصادر خصوصا في الظواهر الجديدة، وتقديمها للجمهور باعتبارها معلومات أولية لاتزال تحت الاختبار العلمي والطبي.





12) شرح وتبسيط المعلومات والمصطلحات العلمية المتخصصة، وتوظيف برامج المرأة والطفل، والبرامج الدينية، في التوعية الصحية، بما يناسب مختلف شرائح الجمهور الثقافية والتعليمية، ومداخلهم الإقناعية، بما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستجابة للرسائل الإعلامية.





13) دعوة وسائل الإعلام إلى عزل انحيازاتها السياسية فيما يتعلق بالكوارث والأزمات الإنسانية، وتقديم الحقائق مجردة دون توظيفها في إطار الصراعات السياسية، أو التنافس الانتخابي.





14) الدعوة إلى تعاون الجهات الأكاديمية والمهنية، في تقديم تدريبات غير نمطية للإعلاميين على تغطية الأحداث العاجلة والطارئة، حرصا على تحقيق الاحترافية في التناول، وتقديم المعالجات المتعمقة والدقيقة في نفس الوقت.





15) إنشاء درجة دبلوم أكاديمي – مهني في كلية الإعلام، في "الإعلام العلمي والصحي"، للممارسين في مجال الإعلام.



