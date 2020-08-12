رئيس جامعة القاهرة: الإعلام أصبح صانعا للأحداث وليس مجرد ناقل

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:05 ص
ارشيفية
ارشيفية
أية حمروشي
نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا: ما لها وما عليها؟ " وذلك عبر تطبيق زوم، وبمشاركة الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام ومجموعة من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال مشاركته، إن الإعلام من خلال وسائله المتعددة يعد أحد الوسائل الرئيسة للتزويد بالمعلومات والمعارف في أوقات الأزمات الضخمة والأحداث المؤثرة في المجتمعات مثل الكوارث والأوبئة، والتي من خلالها يمكنه القيام بدور مهم كمرصد للإنذار المبكر وآلية للضبط والتأثير والمواجهة الفاعلة للأزمات بحكم دوره في بناء المعرفة والتأثير على الوجدان وهما المرتكز الأساسي لأى سلوك محتمل من الجمهور.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه على الرغم من الدور القوي والمؤثر الذي يمارسه الإعلام العربي المطبوع والمرئي والمسموع والصحف الاليكترونية خلال الشهور الثلاث الأخيرة فإن هذا الدور شابه مع بداية الجائحة فترات من التخبط ولم يسترد عافيته ووعيه وقدرته على التأثير والتوجيه الفاعل والمطلوب إلا بعد أن تسبب في استثارة العديد من السلوكيات الجماهيرية السلبية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الإعلام العربي استوعب سلبيات ممارساته وصوبها واستقام دوره وقدم تغطية متوازنة ومتكاملة بعد ذلك وقام بدور رائع في التوعية بمخاطر الأزمة، وفي مواجهة التشكيك وترويج الشائعات، وإبراز الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.

وقال الدكتور الخشت، إن كليات الإعلام تتحمل مسؤولية إنشاء جيل جديد يجمع بين مهارات العصر والمسؤولية الأخلاقية، وأنه لابد من أن تراجع المواقع الصفراء نفسها وتتحمل أمانة الكلمة، حيث أصبح الإعلام صانعًا للأحداث وليس مجرد ناقل للأحداث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيوس كورونا عثمان الخشت جامعة القاهرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

منذ ساعة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا

منذ ساعة الا ربع

التفاصيل الكاملة لسرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"الخشت": تطوير مسجد الجامع ومطعم المدينة بجامعة القاهرة

المسرح المصري أثر في تنمية التجارب المسرحية العربية.. وكلمة السر "الرواد"

رئيس جامعة القاهرة: ثورة 1919 تمثل منعطفا في تطوير العقل السياسي المصري (صور)

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير الامتحانات: لم نتلق شكاوي

"شعب لا يعرف المستحيل".. ندوة بجامعة القاهرة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

زاهي حواس: توت عنخ آمون بطل المتحف الكبير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:28 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

08:30 ص

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

06:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان