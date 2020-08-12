نيوزيلندا تغلق جميع مراكز رعاية المسنين بعد ظهور حالات إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه سيتم إغلاق جميع دور المسنين في نيوزيلندا في محاولة لحماية المجتمعات "الضعيفة" من انتشار فيروس كورونا.



وأوضحت أرديرن إن جميع مرافق رعاية المسنين ستغلق أمام الجميع باستثناء الموظفين من ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلين قائلة: "إنني أدرك مدى صعوبة هذا الأمر بالنسبة لأولئك الذين لديهم أحباء يعيشون في هذه المرافق، لكنها أقوى طريقة يمكننا من خلالها حمايتهم والعناية بهم".



يأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت نيوزيلندا انتقال أربع حالات جديدة من Covid-19 محليًا يوم الثلاثاء، مما كسر سلسلة الـ 102 يومًا التي مرت بها البلاد دون تسجيل أي إصابة محلية.



تم اكتشاف جميع الحالات الأربع داخل أسرة واحدة في جنوب أوكلاند، ولم يسافر أي منهم مؤخرًا خارج نيوزيلندا، وفقًا لمدير عام الصحة النيوزيلندي الدكتور أشلي بلومفيلد.



وعلي صعيد آخر، تم الإبلاغ عن 240 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الأرجنتين يوم الثلاثاء، مما رفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5004 منذ بدء الوباء، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد. كما تم الإبلاغ عن أكثر من 7000 اصابة، ليصبح إجمالي الاصابات 260،911 حالة منذ بدء الوباء.



ولا تزال منطقة العاصمة الأرجنتينية أكبر نقطة ساخنة في الأرجنتين، حيث تم الإبلاغ عن 207 من أصل 240 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء.



كما أعلنت المكسيك 926 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 53929، حسبما ذكرت وزارة الصحة في البلاد.



تحتل البلاد المرتبة الثالثة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. وسجلت وزارة الصحة المكسيكية أيضا 6686 إصابة جديدة الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 492522.

