كريس برات ينشر أول صورة لمولودته الجديدة ويعلن اسمها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قام النجم كريس برات بنشر أول صورة لمولودته الجديدة، من زوجته الحالية كاثرين شوارزنجر عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام.
وأعلن كريس عن الاسم الذي اختاره لابنته حيث اختار لها اسم "ليلا ماريا"، وهي تعتبر ثاني ابنائه بعد ابنه من زوجته السابقة انا فارس.
وكان قد بدء كاثرين شوارزنجر وكريس برات، علاقتهما العاطفية في 2018، وتزوجها يونيو عام 2019 الماضي.
وكان كريس متزوجا قبل ذلك من الممثلة انا فاريس، ويحظى منها بابنه جاك البالغ من العمر 7 سنوات.

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