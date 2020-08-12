كيلي كلاركسون بديلة لسايمون كاول في برامج اكتشاف المواهب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تحل النجمة كيلي كلاركسون كبديل للمنتج سايمون كاول حيث تجلس مكانه ضمن لجان تحكيم برامج اكتشاف المواهب التي يظهر بها لحين عودته من جديد.
وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل التي أفادت بأن كيلي، ستكون عضوة بلجنة تحكيم برنامج AGT وBGT لاكتشاف المواهب لعين عودة سايمون.
وكان قد اجرى عملية في منطقة الظهر استمرت لـ 6 ساعات بسبب اصابته وسقوطه من أعلى الدراجة.
ودخل المنتج حاليا في مرحلة الاستشفاء غير انه مازا في حاجة لأسابيع من العلاج الطبيعيي ليتمكن للعودة للظهور على الشاشة من جديد.

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لسرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

منذ أقل من ساعة

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 11 ساعة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:28 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

08:30 ص

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

06:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان