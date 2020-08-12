كيلي كلاركسون بديلة لسايمون كاول في برامج اكتشاف المواهب

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تحل النجمة كيلي كلاركسون كبديل للمنتج سايمون كاول حيث تجلس مكانه ضمن لجان تحكيم برامج اكتشاف المواهب التي يظهر بها لحين عودته من جديد.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل التي أفادت بأن كيلي، ستكون عضوة بلجنة تحكيم برنامج AGT وBGT لاكتشاف المواهب لعين عودة سايمون.

وكان قد اجرى عملية في منطقة الظهر استمرت لـ 6 ساعات بسبب اصابته وسقوطه من أعلى الدراجة.

ودخل المنتج حاليا في مرحلة الاستشفاء غير انه مازا في حاجة لأسابيع من العلاج الطبيعيي ليتمكن للعودة للظهور على الشاشة من جديد.

