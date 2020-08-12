الأرجنتين: عدد الوفيات المرتبطة بكورونا تتجاوز 5000 حالة



وأوضح إنهم يعتقدون أنهم في طريقهم للحصول على عشرات الملايين من الجرعات من لقاح المعيار الذهبي لإدارة الأغذية والعقاقير بحلول ديسمبر، ومئات الملايين من الجرعات بحلول عام 2021.



عند سؤاله عن مدى التزامه بالجدول الزمني لشهر ديسمبر، قال عازار إن اثنين من اللقاحات الستة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لإثبات السلامة والفعالية، وسيعتمد ذلك على السرعة التي يتم بها تسجيل التجارب السريرية، ويتم تطعيم الأشخاص ثم بعد ذلك تعريضهم للفيروس.



قال عازار: "لذلك، نعتقد، كما يعتقد الدكتور فوسي، أنه من المصداقية للغاية أن يكون لدينا العديد من اللقاحات التي ستحقق النتائج، ويمكن أن نحصل على لقاحات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء بحلول ديسمبر".



تم الإبلاغ عن 240 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الأرجنتين يوم الثلاثاء، مما رفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5004 منذ بدء الوباء، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد. كما تم الإبلاغ عن أكثر من 7000 اصابة، ليصبح إجمالي الاصابات 260،911 حالة منذ بدء الوباء.ولا تزال منطقة العاصمة الأرجنتينية أكبر نقطة ساخنة في الأرجنتين، حيث تم الإبلاغ عن 207 من أصل 240 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء.كما أعلنت المكسيك 926 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 53929، حسبما ذكرت وزارة الصحة في البلاد.تحتل البلاد المرتبة الثالثة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. وسجلت وزارة الصحة المكسيكية أيضا 6686 إصابة جديدة الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 492522.وعلي صعيد آخر، علق وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، على إعلان روسيا أنها انتجت لقاح Covid-19 "الأول في العالم. في برنامج "Good Morning America" على قناة ABC اليوم قائلا: "الاهم ليس أن تكون الأول في استخدام اللقاح.. الهدف هو الحصول على لقاح آمن وفعال للشعب الأمريكي وشعوب العالم."قال عازار، إن هناك حاجة إلى بيانات شفافة، ويجب أن تكون هذه البيانات من تجارب المرحلة الثالثة التي تظهر أن اللقاح آمن وفعال. واضاف "هذا ما يقوده الرئيس ترامب من خلال مبادرة عملية Warp Speed التاريخية، مع تطوير ستة لقاحات".