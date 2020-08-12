هاري ستايلز يتصدر قائمة "بيلبورد" الـ 100 الأعلى استماع باغنيته الجديدة
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:35 ص
أحمد جمال أحمد
نجح النجم البريطاني الشاب هاري ستايلز في تصدر قائمة مجلة بيلبورد للاغاني الـ 100 الاعلى استماع على مستوى العالم باغنيته الجديدة Watermelon Sugar.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن خلالها هاري ستايلز من الوصول لقمة هذه القائمة، من بداية مسيرته الفنية كمغني منفرد.
وكان النجم هاري ستايلز قد عرف كأحد اعضاء فرق وان دايركشن الشهيرة قبل ان ينفصل اعضاء الفرق منذ ما يزيد عن 3 اعوام.