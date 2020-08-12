الدراجة التي كان يقودها سايمون كاول تعتبر الأسرع في العالم
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:34 ص
أحمد جمال أحمد
كشفت صحيفة زا صن البريطانية عن مواصفات الدراجة التي كان يقودها المنتج البريطاني سايمون كاول وتسببت في اصابته اصابة بليغة اجرى على اثرها عملية جراحية استمرت لـ 6 ساعات.
وقالت الصحيفة ان الدراجة تعرف باسم Swind EB-01 electric b وهي تعتبر اسرع دراجة غير بخارية في العالم، وتصل تكلفتها لـ 21،500.
ودخل المنتج حاليا في مرحلة الاستشفاء غير انه مازا في حاجة لأسابيع من العلاج الطبيعيي ليتمكن للعودة للظهور على الشاشة من جديد.