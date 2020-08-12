سايمون كاول يبدأ في المشي بعد أيام من اجراءه لعملية في الظهر

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إثر تعرضه لاصابة بليغ في الظهر بعد سقوطه من على دراجة كهربائية كانت يختبرها، بدأ المنتج البريطاني سايمون كاول في التعافي من اصاباته والمشي من جديد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المنتج البريطاني كان قد اجرى عملية في منطقة الظهر استمرت لـ 6 ساعات بسبب اصابته وسقوطه من أعلى الدراجة.

ودخل المنتج حاليا في مرحلة الاستشفاء غير انه مازا في حاجة لأسابيع من العلاج الطبيعيي ليتمكن للعودة للظهور على الشاشة من جديد.

