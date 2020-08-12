سايمون كاول يبدأ في المشي بعد أيام من اجراءه لعملية في الظهر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

إثر تعرضه لاصابة بليغ في الظهر بعد سقوطه من على دراجة كهربائية كانت يختبرها، بدأ المنتج البريطاني سايمون كاول في التعافي من اصاباته والمشي من جديد.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المنتج البريطاني كان قد اجرى عملية في منطقة الظهر استمرت لـ 6 ساعات بسبب اصابته وسقوطه من أعلى الدراجة.
ودخل المنتج حاليا في مرحلة الاستشفاء غير انه مازا في حاجة لأسابيع من العلاج الطبيعيي ليتمكن للعودة للظهور على الشاشة من جديد.

أخبار تهمك

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لسرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 11 ساعة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

منذ أقل من ساعة

برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا

منذ 41 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:28 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

08:30 ص

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

06:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان