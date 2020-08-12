باريس سان جيرمان يستعيد "جوهرته" ضد أتالانتا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:01 ص
مبابي
مبابي
وكالات

أعلن توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن كيليان مبابي من الممكن أن يشارك مع الفريق في مباراته أمام أتالانتا الإيطالي في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا في مدينة لشبونة البرتغالية.

 

وقال توخيل: "إذا تدرب بشكل جيد، ولم يحدث أي شيء استثنائي سيكون جزءاً من الفريق".

 

وأصيب النجم الفرنسي بإصابة في الكاحل في المباراة النهائية بكأس فرنسا أمام سانت إتيان، وكان من المتوقع في البداية أن يغيب عن البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا التي تقام في لشبونة.

 

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان سيبدأ المباراة التي تقام على ملعب دا لوز أو سيشارك كبديل، إذا كان الفريق في حاجة لجهوده.

 

وإذا لم يبدأ مبابي المباراة سيضع هذا ضغوط أكبر على نيمار، ولكن توخيل قال إن النجم البرازيلي "لاعب يحب اللعب تحت ضغط ويمكنه التعامل معه".

 

ولعب باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا ونهائي كأس الرابطة قبل أسبوع، وهما أول مباراتين للفريق منذ منتصف مارس الماضي، عندما توقف الدوري الفرنسي في البداية قبل أن يتم التخلي عنه بسبب فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار مبابي كيليان مبابي دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان اتالانتا

أخبار تهمك

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

منذ أقل من ساعة

برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا

منذ 39 دقيقة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لسرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - كان 1 × 2 باريس سان جيرمان

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

أهداف مباراة ليل ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ناصر الخليفي: نحترم أتالانتا قبل معركة دوري الأبطال

باريس سان جيرمان يكتسح لوهافر بتسعة أهداف وديًا

باريس سان جيرمان ضد بيفرين البلجيكي (0/7) ملخص واهداف مباراة PSG VS Beveren الودية استعدادا لدوري ابطال اوروبا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:28 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

08:30 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

06:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان