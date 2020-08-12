راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:30 ص
بيرلو
بيرلو
الفجر الرياضي

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن نادي يوفنتوس وضع مدربه الجديد، أندريا بيرلو، في موقف محرج أمام اللاعبين، بسبب راتبه الضعيف.

 

عقدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، مقارنة بين راتب المدرب الجديد ليوفنتوس (1.8 مليون يورو)، وبعض اللاعبين داخل الفريق منهم نجم "السيدة العجوز"، كريستيانو رونالدو.

 

ويحصل رونالدو على راتب يصل إلى 31 مليون يورو سنوياً، أي ما يعادل ضعف راتب بيرلو 17 مرة.

 

وأكدت الصحيفة، أن بيرلو سيجد صعوبة في السيطرة على غرفة خلع الملابس، إذ إن كل شيء يقاس بالأموال حتى في عالم كرة القدم.

 

وأضافت: "هناك 18 لاعباً في الفريق يحصلون على راتب أعلى من المدرب الجديد بيرلو.

 

ولم تستثني الصحيفة سوى لاعبين فقط يحصلون على راتب أقل من بيرلو، وهما الحارسين الثاني والثالث جيانلويغي بوفون (1.5 مليون يورو)، وبنسوليو (0.3 مليون يورو).

 

 

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