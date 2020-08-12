شاهد.. سياسيون سوريون يكشفون تورط حزب الله في انفجار بيروت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
سيد مصطفى
لم يمض عدد من الأيام على انفجار بيروت الذي راح ضحيته 171 شخصًا، ونحو 6 آلاف من الجرحى، وهو ما عد أقوى انفجارات القرن الـ21، حتى أشارت أصابع الاتهام إلى حزب الله وتواجده داخل الميناء بصفته هو المسؤول عن الانفجار سواء أكان متعمدًا أم بطريق الخطأ.

الوضع الداخلي يتجه للمزيد من التشرذم
وقال إبراهيم كابان، الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، إن وجود دولة ميليشيات حزب الله داخل الدولة اللبنانية عطلت أي تطور في الحياة الاقتصادية الداخلية وتسببت في تأخر العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والأوروبية.

وأكد كابان لـ"الفجر"، أنه يأتي هذا التفجير في بيروت ضمن سياق الأسئلة الكثيرة حول ما يحصل بلبنان في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والانتفاضة المستمرة وقبيل إعلام المحكمة الدولية لنتائج تحقيقات مقتل الرئيس الراحل رفيق الحرير.

وبين الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، إن الوضع الداخلي اللبناني نحو مزيدا من التشرذم والدويلات إذا ما أستمر حزب الله في السيطرة على لبنان وربط قراره السياسي والعسكري بإيران.

وكشف كابان، عن أن الأسئلة الملحة هو لماذا بقيت هذه الأسلحة الفتاكة في ميناء بيروت ؟ ومن هو المستفيد؟ ولماذا في هذا التوقيت.


إعادة لانفجار هيروشيما
إلى ذلك، كشف عمر الحبال، السياسي السوري وسليل أحد العائلات التي تعمل بالتجارة عبر مرفأ بيروت، أن انفجار بيروت كان إعادة إنتاج لانفجارات هيروشيما ونجازاكي اليابانية، ومن صنعه هو حزب الله والنظام السوري قبل ٤٨ ساعة من إصدار المحكمة الفرنسية حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري الذي تورط فيه حزب الله.

وأكد الحبال لـ"الفجر"، أن حزب الله هو من يسيطر على الميناء ومطار بيروت والمعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان.

وأضاف السياسي السوري، أن هناك ٦ معابر شرعية بين سوريا ولبنان وجمركية، ولكن وفق اعترافات سوريين ولبنانيين هناك ١٣٦ معبر غير شرعي بين سوريا ولبنان يهيمن عليها حزب الله وينقل عبرها البضائع من سوريا إلى لبنان.

وبين الحبال، انه عندما تم البحث عن ناجين في حطام الانفجار اكتشف تحت الميناء أنفاق أيضا يسيطر عليها حزب الله.

وتطرق السياسي السوري وسليل أحد العائلات التي تعمل بالتجارة عبر مرفأ بيروت، إلى الفرضية القائلة بأن إنتاج تفجير بيروت عبر طائرة إسرائيلية هي رواية غير صحيحة لعدد من الأسباب.

وأشار الحبال إلى أن الطائرات الإسرائيلية إذا اخترقت الأجواء اللبنانية ودخلت للمطار فتتوصل إلى ذلك أجهزة الرصد وتحدد شكل الطائرة ونوعها ومن اين أتت، وأن هذه التقنيات موجودة في كل مرافئ العالم، بل أنه هناك مع الثورة السورية وهم شباب عاديين معظمهم اميين وشبه اميين أجهزة رصد كانوا يعرفون عبرها اتجاهات الطائرات، فما بالك بميناء بيروت

شائعة غير صحيحة
كما تطرق الحبال لفرضية أخرى وهو أن نترات الأمونيوم هي المسئولة عن التفجير، مبينًا أن عائلته وهي تعمل في استيراد الأسمدة التي تتكون منها نترات الامونيوم، أن إنتاج تفجير بيروت من نترات الامونيوم هي شائعة غير صحيحة لعدد من الأسباب، وذلك لأن نترات الامونيوم مادة لا تشتعل ولا تنفجر وحدها الا إذا تعرضت لمواد معينة وتم تسخينها، وهذا يعلمه من يعمل في المحاجر من أنها يضاف عليها مواد معينة لكي تصبح ديناميت.

وأضاف السياسي السوري، أن هناك مواد أخرى تنفجر وحدها مثل نترات الصوديوم وهي مادة يصنع منها الأسلحة كان مخزونها حزب الله في مخازن المرفأ، أما غير ذلك فهي من أكاذيب حزب الله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نترات الأمونيوم مرفا بيروت بوابة الفجر انفجار بيروت انفجار المرفأ الفجر

أخبار تهمك

تفاصيل مفاوضات رئيس الاتحاد السكندري مع الخطيب لضم ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ 40 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لسرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

زيدان يستقر على عودة نجم ريال مدريد المعار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 18 ساعة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بشار الأسد يرسل برقية تعازي إلى الرئيس اللبناني على خلفية انفجار بيروت

الحكومة اللبنانية تكشف تفاصيل صادمة عن انفجار بيروت

8 معلومات عن نترات الأمونيوم "وقود انفجار بيروت" وعلاقة حزب الله بهذه المادة

3 مؤشرات تكشف دور حزب الله في انفجار مرفأ بيروت.. الأخير أخطرهم

مشاهد جوية تكشف حجم الدمار جراء انفجار مرفأ بيروت

حزب الله أم إسرائيل.. من المتورط في تفجير مرفأ بيروت؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:28 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

06:22 ص

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

07:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان