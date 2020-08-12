عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن ولاية إغدير، شرقى تركيا، تعرضت لزلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وأشارت الإدارة في بيان لها، الأربعاء، أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 6.47 كيلومتر تحت سطح الأرض، وبالتحديد في تمام الساعة 0229 فجرًا، بالتوقيت المحلى (2329 بتوقيت جرينتش)، وفقا لـ"الأناضول".

وأشارت إلى عدم وقوع خسائر مادية أو في الأرواح، إلا أن المواطنين خرجوا للشوارع، خوفا من تبعات الزلزال الارتدادية، ليقضى بعضهم ليلته في سياراتهم، والبعض الآخر على الأرصفة وفى الشوارع.

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