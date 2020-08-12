فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لقطات للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

ويصور عمرو دياب أغنيته الجديدة على أحد الشواطئ الشهيرة فى الساحل الشمالى.

ومن المقرر أن تشارك دينا الشربيني الهضية فى كليب الهضبة الجديد.

"أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع طارق مدكور، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

أخبار تهمك

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ ساعة

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يستقر على عودة نجم ريال مدريد المعار

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ أقل من ساعة

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

"أزهري" يعلق على تقرير الطب الشرعي لوفاة مصطفى حفناوي (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:28 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

05:25 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

10:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان