فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لقطات للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"





ويصور عمرو دياب أغنيته الجديدة على أحد الشواطئ الشهيرة فى الساحل الشمالى.





ومن المقرر أن تشارك دينا الشربيني الهضية فى كليب الهضبة الجديد.





"أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع طارق مدكور، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.