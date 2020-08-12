أمطار خفيفة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على شمال وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبًا) على منطقة حلايب وشلاتين.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكانت حذرت "الأرصاد"، المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة لتجنب التعرض لضربات الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل 40 درجة في بعض المناطق.

ونصحت المواطنين، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 31 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 34 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 36 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 24 والعظمى 35 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 32
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 38 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 28 والعظمى 39
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 41 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 30 والعظمى 42 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 42
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 36 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 33

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