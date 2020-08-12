محمد فضل يكشف تفاصيل فكرة تكريم نجوم نادى المائة بالدوري المصري

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة ان فكرة تكريم نجوم الدوري المصري داخل نادي المائة بدأت في شهر فبراير الماضي لتكريمهم بما يليق بمجمودهم.

واضاف فضل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق انه سيكون هناك تكريم لنجوم نادي المائة خلال الفترة المقبلة نظرا لما حصلو عليه من القاب وبطولات خلال مسيرتهم.

وتابع كان لابد من تكريم هؤلاء النجوم لانهم يستحقون هذا التكريم الذي يليق بهم لما قدموه طوال تاريخهم .

ويذكر أن تم تكريم عبدالله السعيد نجم بيراميدز خلال مواجهة فريقه أمام طنطا ببطولة الدوري المصري بعد دخوله نادى المائة.