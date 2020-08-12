كيف يمكن إيقاف ميسي؟.. نجم بايرن ميونخ يجيب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:47 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

أكد لاعب خط وسط بايرن ميونخ بطل ألمانيا، ليون غوريتسكا، أن الفريق يدرس كيفية إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل اللقاء المرتقب مع برشلونة الإسباني الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

وقال غوريتسكا (25 عاماً) عند سؤاله عن كيفية إيقاف ميسي إن "آلاف الأشخاص قبلي حاولوا الإجابة عن هذا السؤال".

 

وتابع: "إنه أمر جيد أنه بعد أن لعبت ضد (البرتغالي كريستيانو) رونالدو بعض المرات، أن تلتقي لاعباً آخر أثر فيك في العقد الأخير من الزمن".

 

وتستكمل منافسات المسابقة القارية الأهم في العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام الإقصاء من مباراة واحدة اعتباراً من الدور ربع النهائي، الذي ينطلق الأربعاء بلقاء أتالانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان بطل فرنسا.

 

وأكد الدولي الألماني أن إيقاف ميسي "لا يمكن القيام به إلا بشكل جماعي، لأنه لاعب موهوب، لا أعرف كيف ولكن علينا أن نفرض إيقاعنا عليهم".

 

وسجل ميسي هدفه الحادي والثلاثين هذا الموسم أمام نابولي الإيطالي السبت، عندما أقصاه من المسابقة، ويتطلع لتحقيق لقبه الخامس في دوري الأبطال مع النادي الكاتالوني.

 

أما بايرن الساعي لتحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد تتويجه بلقبي الدوري للعام الثامن توالياً والكأس المحليين، فاز بمبارياته الـ13 جميعها منذ استئناف المنافسات بعد توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد.

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