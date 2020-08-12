تفاصيل مفاوضات رئيس الاتحاد السكندري مع الخطيب لضم ثلاثي الأهلي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، أنه تحدث مع الخطيب وأمير توفيق في إمكانية إنضمام الثلاثي حسين السيد وأحمد الشيخ وصالح جمعة.

 

وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تحدثت مع الخطيب في لاعيبه كثيرة جدا، وحدث حوار مع أمير توفيق".

 

وأكمل : "استفسرنا عن إمكانية ترك حسين السيد وأحمد الشيخ وصالح جمعة، وقالو أن من الممكن ترك صالح لكن حسب رؤية فايلر هل سيتركه أم لا".

 

وأتم: "الحديث في هذا الموضوع سيتم خلال طلعت يوسف بعد العودة من الجونة".

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