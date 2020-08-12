بصحبة حمو بيكا..عمر كمال يشوق جمهوره لعمل جديد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهر عمر كمال في الصورة برفقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، كما علق عمرـ على الصورة قائلا "قريبا" في إشارة منه إلى عمل غنائي مشترك يجمعهما.

يذكر أن آخر أعملل عمر أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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