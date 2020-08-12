بأغنية جديدة.. مصطفى قمر يروج لألبومه الجديد (فيديو)





روج الفنان مصطفى قمر، لألبومه الجديد الذي يحمل اسم "لمن يهمه الامر2" من خلال نشر مقطع فيديو من أغنية من أغاني الألبوم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق مصطفى، على مقطع الفيديو قائلًا: "وأدي غنوة كمان من "لمن يهمه الامر ٢" ايه رأيكم في الغنوة دي. كلمات رضا زايد الحاني وتوزيعي ميعادنا ٩١ باذن الله".ونال مقطع الفيديو كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "أن شاء الله يكسر الدنيا" وأضاف آخر"جميله اووي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "رجعتنا لى ايام التسعينات والله".