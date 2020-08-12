عاجل.. جيش الاحتلال يكشف عن أهداف قصفها في غزة
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:19 ص
الفجر
كشف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن الأهداف التي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل.
وقال "أدرعي"، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة في الأسبوع المنصرم"، لافتا إلى أن "طائرات ومروحيات حربية ودبابات شنت غارات على عدة أهداف" تابعة لحركة حماس في غزة.
وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف استهدف مجمعا عسكريا وبنية تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لحماس.
هذا، وأفادت وسائل إعلام، قبل قليل، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، يشن غارات على أحد المواقع في قطاع غزة.
وقالت "روسيا اليوم" في خبر عاجل، إن انفجار ضخم هز مدينة غزة.
أما قناة الغد الفضائية، فقد أشارت إلى أن طائرات حربية إسرائيلية تشن غارة علي أحد المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية وسط قطاع غزة وتجدد قصف أراض زراعية شرق رفح.
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