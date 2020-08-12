زيدان يستقر على عودة نجم ريال مدريد المعار

أشارت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، تحدث مع إدارة ريال مدريد بشأن عودة أحد اللاعبين المعارين خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد استقر على عودة لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد، المعار إلى ريال سوسيداد لمدة موسمين.





وتابعت الصحيفة، أن زيدان أراد عودة أوديجارد خلال الفترة المقبلة، وأكد أنه في حاجة إليه الموسم المقبل.





وانضم أوديجارد إلى ريال مدريد في عام 2015، قادمًا من فريق سترومسجودست النرويجي ولعب معارًا لكل من أندية هيرينفين، فيتيسه آرنهيم، وريال سوسيداد.