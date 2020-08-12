فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

 

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأحمر قائمة الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكشف محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب من إدارة النادي رحيل ثلاثي الفريق صالح جمعة وحسين السيد وأحمد الشيخ عقب نهاية هذا الموسم .

 

وأوضح أن المدير الفني استقر على خروج الثلاثي من حساباته خلال الفترة القادمة لعدم قناعته بمستواهم الفني وطالب بخروجهم من الفريق بعد خروجهم من حساباته نهائياً.

 

وتدرس لجنة التخطيط النظر في العروض الذي تلقاها النادي بخصوص اللاعبين بالتنسيق مع الإدارة لحسم امور موقف ثلاثي الفريق سواء بخروجهم إعارة او بيع خلال الفترة القادمة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر الفجر البريمو الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

"أزهري" يعلق على تقرير الطب الشرعي لوفاة مصطفى حفناوي (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن انتقال دونجا إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ أقل من نصف ساعة

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:38 ص

"أزهري" يعلق على تقرير الطب الشرعي لوفاة مصطفى حفناوي (فيديو)

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

10:34 م

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان