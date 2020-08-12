فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأحمر قائمة الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب من إدارة النادي رحيل ثلاثي الفريق صالح جمعة وحسين السيد وأحمد الشيخ عقب نهاية هذا الموسم .

وأوضح أن المدير الفني استقر على خروج الثلاثي من حساباته خلال الفترة القادمة لعدم قناعته بمستواهم الفني وطالب بخروجهم من الفريق بعد خروجهم من حساباته نهائياً.

وتدرس لجنة التخطيط النظر في العروض الذي تلقاها النادي بخصوص اللاعبين بالتنسيق مع الإدارة لحسم امور موقف ثلاثي الفريق سواء بخروجهم إعارة او بيع خلال الفترة القادمة.