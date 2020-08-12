عاجل.. مقتل 4 وإصابة 30 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:03 ص
مديرية أمن الفيوم
مديرية أمن الفيوم
ريهام على
تحولت قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، قبل قليل، إلى ساحة حرب بين أبناء العمومة، وذلك أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية، أدت إلى مقتل 4 أشخاص، وإصابة 30 آخرين.

ونشبت المشاجرة بين أبناء عمومة بقرية العجميين بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثث والمصابين لمشرحة مستشفى ابشواي المركزي، وفرض الأمن كردونا بالقرية، ومازال سبب المشاجرة مجهول حتى الأن، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

كانت مشاجرة وقعت أستخدم فيها الأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، وأسفرت عن مقتل كل من: "خليل إبراهيم عبد الفتاح" ٣٥سنة، ومصطفى مسعود عبد الفتاح" ٤٠سنة " وأحمد محمد عبد الفتاح" ٣٢ سنة، وآخر جاري نقلهم لمستشفى أبشواي المركزي العام.

كما أصيب في الواقعة كل من: "محمد حسين عبد الفتاح نبوي" ٢٨سنة، مصاب بطلق ناري حي بالقدمين والساق الأيمن، و"محمود عبد الفتاح نبوي" ٢٨سنة، مصاب بطلق ناري حي بالغضد والساعد الأيمن، و"حسن عبد الفتاح محمد نبوي" ٢٦سنة، مصاب بطلق ناري حي بالجمجمة، ومحمد عبدالناصر عبد الفتاح" ٤٢سنة، مصاب بطلق ناري حي بالفخذ الأيمن وجرح بالرأس بطول الرأس، و" محمد عبد الفتاح محمد" ٥٦ سنة، مصاب بجروح وخزيه بالظهر والفخذ الأيسر، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة، ومعرفة أسباب المشاجرة.

وكان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بقرية العجميين، التابعة للمركز، وعلى الفور أمر بانتقال ضباط مباحث المركز والتعامل مع الموضوع بحكمة، ونجح ضباح مباحث المركز في السيطرة على المشاجرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي والمصابين إلى مستشفى أبشواي لتلقى العلاج اللازم لهم، وتم عمل كردون أمنى لمنع تشابك أبناء العموم مرة ثانية مع بعضهم لحين الانتهاء من التحقيقات. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاجرة بوابة الفجر الفيوم الفجر

أخبار تهمك

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ميسي يُثير الجدل في برشلونة والسبب مكان منزله الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 3 أخرون بمشاجرة بالأعيرة النارية لمرور الأغنام بأرض زراعية بالفيوم

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا تنتهي بمصرع ربة منزل

مصرع سائق وإصابة عامل في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عموم بالفيوم

مصرع طالب وإصابة 2 أخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية في الفيوم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبحيرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

01:12 ص

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

12:38 ص

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

12:56 ص

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان