يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:11 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي وضع أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للفريق، في موقف حرج مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.


وكان نادي يوفنتوس قد أعلن في وقت سابق عن تعيين أندريا بيرلو، مديرًا فنيّا للفريق، خلفًا للمقال ماوريسيو ساري.


وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن بيرلو وقع مع يوفنتوس على عقد لمدة عامين براتب سنوي 1.8 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.


وتابعت الصحيفة، أن هناك لاعبين في يوفنتوس يتقاضون راتبًا أقل من بيرلو، وهما جيانلويجي بوفون والذي يتفاضى 1.5 مليون يورو، وبنسوليو 0.3 مليون يورو.


وأشارت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو يتقاضى 31 مليون يورو أكثر من الراتب السنوي لبيرلو 15 مرة.


وكشفت الصحيفة، أن هناك 18 لاعبًا في يوفنتوس يحصلون على راتب أعلى من بيرلو.

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