موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في نصف نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمواجهة نظيره فريق أتلانتا الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام أتلانتا، على أرضية ملعب دا لوز، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.


ومن المقرر أن تقام باقي مباريات البطولة، من مباراة واحدة فقط، في العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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