حكم مصري سابق يفجر مفاجأة: تلقيت رشوة من رئيس مازيمبي قبل مباراة سيمبا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

كشف ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، عن تلقيه رشوة من رئيس نادي مازيمبي الكونغولي، قبل مباراة سيمبا التنزاني.

 

وأشار عبدالرؤوف أنه تعرض للتهديد رفقة أيمن دجيش من رئيس مازيمبي بعد رفض الرشوة المقدرة بنحو 10 آلاف دولار.

 

وتابع عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، "قمت بإبلاغ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق، بالواقعة وأوضحت له إنني سأكتب كل ما حدث في تقريري وهو دعمني وتواصل مع السفارة المصرية في الكونغو لحمايتنا واحتسبت ركلة جزاء ضد مازيمبي في اللقاء".

 

وواصل، "الغريب في الأمر أنني تعرضت للإيقاف عن التحكيم لفترة بعد تلك الواقعة وهو يدل على نفوذ رئيس مازيمبي ".

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