اتحاد الكرة يكشف موعد تكريم محمد صلاح

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يعتزم الاتحادالمصري لكرة القدم، تكريم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول على انجازاته مع الفريق الانجليزي.

 

وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد :"نتواصل مع محمد صلاح، لابد ان نقدم تكريم يليق به وبانجازاته، ننتظر فقط تحديد موعد مناسب منه من اجل تكريمه".


وتطرق فضل إلى تكريم عبد الله السعيد بعد دخوله نادي المائة هدف بالدوري، فقال:"الإخلاص والاجتهاد في العمل هما السبب فيما وصل له عبد الله السعيد بدخول نادي المائة، وتم تواصل معه قبل أزمة كورونا لتكريمه".

 

وأضاف: "طلبنا 10 كؤوس لتكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المائة، إلا أنها ستختلف في مواصفاتها".


وكشف فضل، أنه تقرر إلغاء قرار خصم 25% من مرتبات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بعد عودة الدوري.

 

وتابع : "تم الانتهاء من اللائحة بنسبة 100%، كان يتبقى بندًا واحدًا وانتهينا منه، سنعرض لائحة النظام الأساسي فور اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية والرأي العام لأنها ليست من الأسرار".

 

وشدد، على أن هناك عقوبات على الأندية في حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

وقال: "نحاول أن نكون الطرف الأقوى لوضع حلول، فاللجنة الطبية تعمل أقصى ما لديها ولا نبخل بأي شئ، وقرار التأجيل كان جماعيا".


وأكمل : "يجب أن يكون هناك وعي من جميع مسئولي الأندية والإدارات وتكون على قدر المسئولية بعد قرار عودة النشاط".

 

وأضاف: "دورنا مساعدة الأندية وليس الدخول في صراعات معهم، نثق في حسام الزناتي وندعمه لأبعد الحدود، الله يكون في عونه لأن المهمة صعبة وشاقة جدا".

 

وعن إمكانية تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج يوم الجمعة لتعارضه مع موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة بدوري الأبطال، قال: "هناك تفاصيل كثيرة لها علاقة بالمنظومة في هذه المسألة، فمن الممكن أن يرفض الأمن في حالة تغيير الموعد وهناك فرق تعتاد على اللعب بهذا الملعب".

 

وأكمل: "عرضنا تغيير موعد الأهلي والانتاج على لجنة المسابقات وهي صاحبة القرار".

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