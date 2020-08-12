كندة علوش في صورة جديدة مع ابنتها: "الله لا يحرمني هالحضن"

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شاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها بصورة جديدة لابنتها حياة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل لصور والفيديوهات "إنستجرام".





وحرصت كندة، خلال الصورة على إخفاء وجه ابنتها حياة.





وعلقت علوش، على الصورة قائلة:"الله لايحرمني هالحضن ولا يحرموا لكل أم ويطعموا لكل الي نفسو..هاد الشي الوحيد الي بيدوب هموم الدنيا ومشاكلا وضغوطا وبيدوب قلبي.. الله يخليلي حيوتة ويخليلكن شمعات قلوبكن ويفرحكن فيهن.. قولو آمين".



ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة السورية، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يحفظها ويكرمها وتشوفيها احسن الناس يارب" وأضاف آخر:"الله يحميها ويخليلك ياها كنكوشة مافي أجمل".