عاجل.. أحمد فلوكس: أرفض نهائيا الظهور في برنامج الإبراشي للرد على تصريحات هاني شاكر ضدي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
علق الفنان أحمد فلوكس، على تصريحات نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ضده  في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة "الأولى المصرية".

وكتب أحمد فلوكس، منشورًا، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "أنا مش هرد علي كلام استاذ هاني شاكر.. لأنه قامة كبيرة ولايمكن أبدا أقول كلمه بعد كلامه".

وأضاف: "أنا وجهة نظري كانت واضحة حتي لو اضايق فله الحق وله كل الحب"، كما أكد "أرفض نهائيًا الظهور في برنامج وائل الإبراشي للرد علي كلام نقيب الموسيقين".

وتابع: "الموضوع بالنسبالي اتقفل وقدمت اعتذار والاستاذ الكبير يقول ما يحلو له وعلينا الصمت وعدم الرد فلا كلام بعد الكبير سواء الدكتور اخي الاكبر تالدكتور أشرف ذكةي او أخونا الاكبر قيمة ومقامًا ونجومي وتاريخ الاستاذ هاني شاكر..الموضوع اتقفل وخلص.. شكرا".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى حفناوي الفنان احمد فلوكس

أخبار تهمك

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ ساعة و 12 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

منذ 38 دقيقة

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ أقل من ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هاني شاكر ضيف وائل الإبراشي في "كل يوم".. غدًا

هاني شاكر: "زواجي كان تقليديا"

أحمد فلوكس ضيف برنامج "كل يوم" الليلة على "ON E"

وائل الإبراشي: التهكم والتنمر على أحمد فلوكس هدفه الجيش والشرطة

وائل الإبراشي: التنمر على أحمد فلوكس هدفه الإساءة للشهداء

محمد رمضان: لست مطرب مهرجانات.. وأحترم قرار هاني شاكر بمنعي من الغناء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 ص

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

12:38 ص

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

12:56 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

10:34 م

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

12:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان