عاجل.. أحمد فلوكس: أرفض نهائيا الظهور في برنامج الإبراشي للرد على تصريحات هاني شاكر ضدي





وأضاف: "أنا وجهة نظري كانت واضحة حتي لو اضايق فله الحق وله كل الحب"، كما أكد "أرفض نهائيًا الظهور في برنامج وائل الإبراشي للرد علي كلام نقيب الموسيقين".



وتابع: "الموضوع بالنسبالي اتقفل وقدمت اعتذار والاستاذ الكبير يقول ما يحلو له وعلينا الصمت وعدم الرد فلا كلام بعد الكبير سواء الدكتور اخي الاكبر تالدكتور أشرف ذكةي او أخونا الاكبر قيمة ومقامًا ونجومي وتاريخ الاستاذ هاني شاكر..الموضوع اتقفل وخلص.. شكرا".













علق الفنان أحمد فلوكس، على تصريحات نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ضده في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة "الأولى المصرية".وكتب أحمد فلوكس، منشورًا، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "أنا مش هرد علي كلام استاذ هاني شاكر.. لأنه قامة كبيرة ولايمكن أبدا أقول كلمه بعد كلامه".