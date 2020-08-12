التفاصيل الكاملة لسرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:14 ص
سهير شلبي
سهير شلبي
كـسـاب أحـمـد
قالت الإعلامية سهير شلبي، إن منزل نجلها عمرو أحمد سمير تعرض للسرقة، معقبة: "ذهب زوجته، وكل النقود، جابوا الشقة على الأرض، البيت أتقشطت " 

وتابعت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن اللصوص قاموا "بتفوير" الباب الحديد والباب الشقة الخشب، متابعة: الحرامة دخلوا وخدوا راحتهم وشربوا سجائر، وخدوا خزنة صغيرة بها شبكة زوجته". 

ولفتت إلى أن زوجة نجلها شعرت" بنغز" في القلب، وهناك حالة من الهلع والفزع بين أحفادها، مناشدة وزير الداخلية بسرعة القبض على اللصوص، معقبة:" أحفادي بتيرعشوا من ساعة ما عرفوا الخبر". 

وفي سياق منفصل، قالت "سهير" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "عملنا بتقاليد إعلام يُقدم خدمة إعلامية متميزة، وندخل في امتحانات كثيرة جدًا "500 امتحان".

وتابعت: "خرجنا من بيوتنا متعلمين الأصول، ولدينا لغة عربية جيدة، ولا نُقدم ألفاظ نابية، وندخل في دورات تدريبية، ويوجد حوار، وخلفية ثقافية، وخبرة، ونراعي المشاهد".

وأضافت: "حاليًا أصبح أي شخص يظهر على التليفزيون يُلقب بالإعلامي، ويتحرك كثيرًا، والضحك بطريقة عالية".

وعن عودتها للتقديم مرة أخرى، قالت: "أتمنى تقديم برنامج يكون مناسبًا وبفكرة جيدة، وما المانع لدي جمهور كبير ينتظرني".

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سهير شلبي سرقة نجل الإعلامية سهير شلبي بوابة الفجر الفجر

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