100 صورة توثق اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالفيوم

رصدت عدسة جريدة "الفجر"، 100 صورة توثق إدلاء الناخبين بأصواتهم في عملية الاقتراع بمجلس الشيوخ 2020 بمراكز وقرى محافظة الفيوم.





في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، بمحافظة الفيوم، فتحت اللجان مقراها الانتخابية في تمام التاسعة من صباح اليوم بجميع مراكز محافظة الفيوم والتي تضمنت 434 لجنة فرعية موزعه على 327 مقرًا انتخابيا، والتي استعدت لاستقبال حوالى مليون 999 ألف ناخب وناخبة، حيث تم تخصيص وتجهيز مقرات لكبار السن مجهزه بالمستلزمات الضرورية بكل المقار.





وقام صباح اليوم محافظ الفيوم بجولة شاملة للجان الانتخابية حيث تفقد لجان مدرسة السادات ومدرسة النهضة الإعدادية بنات بالفيوم وما زالت الجولة مستمرة .





وفى مركز طامية افتتح اللجان في الموعد المحدد، حيث قدم شباب حزب مستقبل وطن الدعم اللوجستي للناخبين ومساعدتهم في معرفه لأنهم الانتخابية.





وفى يوسف الصديق افتتح اللجان في موعدها وخاصه في مدرسه الريان اللجنة 398.





وفى مدرسة الشيمى بمركز يوسف الصديق، بدء توافد الناخبين للجان وخاصه لجنه رقم 386، وفى لجنة أباظة رقم 387، وفى مركز اطسا انتظمت اللجان في تمام التاسعة وخاصة لجنة منشاة رمزي.





وفى لجنة منيا الحيط قام شباب مستقبل وطن بمساعده المواطنين لتوصيلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية.

انتهى منذ قليل اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة الفيوم دون شكاوى أو أي معوقات أمام الناخبين أو القضاة ، عقب غلق روؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءا، مع السماح للناخبين المتواجدين بمقر لجان الانتخاب بالأدلاء بأصواتهم.





وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بديوان عام محافظة الفيوم، انتهاء اليوم الأول من العملية الانتخابية دون تسجيل أي أية مشاكل أو عوائق خلال عملية الانتخاب التي تجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس.





انتظام أعمال اليوم الأول

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأول من الانتخابات وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات تقابلهم، مع الالتزام الكامل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد على البلاد، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.





وأغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، صناديق الاقتراع، بعد انتهاء اليوم الأول من المارثون الانتخابي لمجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة من مديرية أمن الفيوم.



