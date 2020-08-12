تامر أمين تعليقًا على انتخابات مجلس الشيوخ: افرحوا يا مصريين (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:25 ص
تامر أمين
تامر أمين
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على انتخابات مجلس الشيوخ، إن "وضع المصريين تغير، ولابد أن يشعر المواطن بالفرق بين الماضي والحاضر"

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "الحمد لله، الانتخابات في مصر هادئة دون تشويش أو إرهاب، أو محاولة لشراء الأصوات، محدش طالب بالمقاطعة مثل الماضي". 

وأضاف: "أرجوكم يا مصريين استمتعوا بالنتيجة التي توصلنا إليها، احنا بنمارس الانتخابات زي أفضل دول العالم، الانتخابات في سويسرا مشابهة للمصرية.. هادية محترمة".

وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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