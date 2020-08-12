تامر أمين تعليقًا على انتخابات مجلس الشيوخ: افرحوا يا مصريين (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على انتخابات مجلس الشيوخ، إن "وضع المصريين تغير، ولابد أن يشعر المواطن بالفرق بين الماضي والحاضر"





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "الحمد لله، الانتخابات في مصر هادئة دون تشويش أو إرهاب، أو محاولة لشراء الأصوات، محدش طالب بالمقاطعة مثل الماضي".





وأضاف: " أرجوكم يا مصريين استمتعوا بالنتيجة التي توصلنا إليها، احنا بنمارس الانتخابات زي أفضل دول العالم، الانتخابات في سويسرا مشابهة للمصرية.. هادية محترمة".



