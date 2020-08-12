نقيب المهن التمثيلية: "هاخد أحمد فلوكس معايا يبوس دماغ هاني شاكر"









وأضاف: "رغم أنه قدم اعتذار لنقيب الموسيقين، إلا أني قررت الذهاب إلى هاني شاكر بصحبة وفد رسمي في محاولة لإنهاء الخلاف الذي نشأ على خلفية وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي".







تعرض للفنان أحمد فلوكس، للهجوم بعد انتقاده الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وذلك بعدما نعى هاني شاكر وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، تعرض فلوكس للعديد من الإنتقادات من الجمهور والفنانين.وصرح نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية:"هاخد أحمد فلوكس معايا يبوس دماغ هاني شاكر، لأنه أخطأ ويجب أن يعتذر عن خطأه.