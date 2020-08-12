أبرزهم الليثي وحمو بيكا.. مشاهير أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

شهد الثلاثاء 11 أغسطس 2020، إقبالا كبيرا من المواطنين في اليوم الأول من يومي انتخابات مجلس الشيوخ، التي بدأت من التاسعة صباحًا، حتى التاسعة مساءً، وتصدر إقبال المواطنين المشهد مع إذاعة الأغاني الوطنية للحث على المشاركة في الانتخابات جميع فئات المجتمع، من السيدات والشباب وكبار السن، علاوة على أصحاب الهمم (متحدي الإعاقة)، وذلك وسط تدابير وقائية صارمة وإجراءات أمنية مشددة، وغرف عمليات لمتابعة وتأمين الانتخابات، وانتظام الخدمات الأمنية أمام جميع اللجان، والتأكيد على التباعد بين الناخبين، في ظل استنفار أمني بمحيط لجان الانتخابات، وتم فتح اللجان أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم في قائمة تضم 787 مرشح بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة يمثلون 24 حزب.





وانتشرت عناصر القوات المسلحة لتأمين المواطنين، حيث يحق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 لحوالي 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، تم توزيعهم على 14 ألف و92 لجنة فرعية وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 18 ألف قاضي أساسي واحتياطي مع معاونة 120 ألف موظف.





وتصدرت لافتة الوعي الصحي الإرشادية وهي: "احمي بلدك.. احمي نفسك"، وتم وضعها أمام جميع اللجان، وكانت أبرز الإجراءات الصحية التي تم اتخاذها تعقيم جميع المقار واللجان، قبل انطلاق عملية التصويت، وتم وضع دعاية الأقنعة الطبية على أبواب اللجان، تقول: "البس الكمامة عشان تنتخب"، بالإضافة إلى توزيع الكمامات أمام اللجان، وتفقد جميع المحافظين على مستوى الجمهورية اللجان الانتخابية، ووجهوا دعوة للمواطنين للمشاركة السياسية.





وتم الدفع بـ2858 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات الجمهورية، وتوفر 11 "لانش" إسعاف نهري موزعة على المقار الانتخابية، مع تكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومنع الإجازات، بالإضافة إلى توفير 7 آلاف فرق طبية مدربة على أعلى مستوى داخل المقار الانتخابية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، والتنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة، مع مراجعة مخزون الأدوية والمُستلزمات الطبية بالمُستشفيات، وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة والسكان على مدار الـ24 ساعة، مع توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم.





وأشاد العالم بمصر لتنظيم انتخابات الشيوخ في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تابع الحدث السياسي 500 مراسل أجنبي، ولأول مرة تتم الانتخابات دون استخدام الحبر الفوسفوري، وفي هذا المشهد المهيب، تتفوق مصر لأول مرة على العالم على الرغم من أزمة كورونا، مع عدم رصد أي مخالفة في اليوم الأول، وصرحت وزارة الصحة والسكان أنه لا توجد أي حالات اشتباه بإصابات كورونا في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.





وترصد بوابة "الفجر" أبرز المشاهير الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في السطور التالية:





- أبرز الفنانين المُشاركين في انتخابات الشيوخ:





- ليلى عز العرب:

وتصدرت الفنانين والفنانات في المشاركة السياسية، الفنانة ليلى عز العرب، حيث أدلت الفنانة ليلى عز العرب بصوتها في لجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك، معربة عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في الانتخابات ودعت جمهورها للمشاركة في الانتخابات وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من الضروري المشاركة في الانتخابات ".





- الفنان محمود الليثي:

ومن أوائل الفنانين المشاركين، الفنان والمطرب الشعبي محمود الليثي، وصرح، أن معدن الشعب المصري قوي لافتًا إلى أن خارطة الطريق التي حددها الرئيس السيسي تسير بشكل صريح موضحًا أن مصر تواجه تحديات وتهديدات كثيرة والتي يستطيع معدن الشعب المصري القوي أن يتغلب عليها ودعا جموع المواطنين للمشاركة بقوة في انتخابات الشيوخ.





- حمو بيكا وشحتة كاريكا:

كما أدلى حمو بيكا وشحتة كاريكا مطربي المهرجانات الشعبية، بأصواتهم في إنتخابات الشيوخ 2020 وذلك في إحدى لجان حي السيدة زينب.





وصرح الفنان حمو بيكا قائلًا: "لازم الناس تشارك عشان خاطر بلدنا علشان نكمل بناء البلد، وكمان الدولة عاملة شغل قوي في التعقيم والإجراءات علشان كورونا".





- غادة إبراهيم:

كما شاركت الفنانة غادة إبراهيم في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 في لجنتها الانتخابية بمدرسة الجبرتي بمساكن الشيراتون بالنزهة وعبرت الفنانة غادة إبراهيم عن سعادتها الغامرة في المشاركة السياسية لمجلس الشيوخ والتي وصفتها عُرس انتخابي ديموقراطي يعبر بحرية عن إرادة الشعب.





ووجهت الفنانة غادة إبراهيم دعوة عامة لكافة المصريين للمُشاركة الفاعلة في هذا المناخ الديمقراطي الذي يعيشه مصر.





- حجاج عبدالعظيم:

وشارك الفنان حجاج عبدالعظيم، في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، وأدلى بصوته في مدرسة سيزا نباروي بالقاهرة الجديدة.





- محمود عبدالمُغني:

وأدلى الفنان محمود عبدالمُغني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، في مدرسة سيزا نباروي بالقاهرة الجديدة.





- حسن شاكوش:

وشارك في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حسن شاكوش، وأقام حفلة غنائية وسط الأهالي في منطقة زنين في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وشهد الحفل الغنائي مجموعات كبيرة نظرًا لشعبية حسن شاكوش الكبيرة كمطرب مهرجانات.









- أبرز الرياضيين المشاركين في انتخابات الشيوخ:





- حازم إمام وميدو:

وشارك في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، في اليوم الأول منها لاعب الزمالك السابق حازم إمام ورفيقه السابق في الفريق أحمد حسام ميدو.





- أسامة أبو زيد:

كما أدلى أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في إحدى مدارس مصر الجديدة وصرح "أن مشاركة كل مواطن مصري في الانتخابات واجب وضرورة، حتى يشارك في رسم مستقبل خريطة بلاده ويعطي صوته لمن يستحق".





- أحمد حسن:

وأدلى صقر الكرة المصرية، أحمد حسن قائد المنتخب المصري السابق، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 مشاركًا في العملية السياسية.





- رحمة خالد:

وأدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، نجمة وبطلة الأولمبياد الخاص رحمة خالد، وأمين أمانة ذوي القدرات الخاصة بمدرسة ليسية الحرية.





وتعتبر رحمة خالد أول مذيعة من أصحاب الهمم "ذوي القدرات الخاصة" تظهر على شاشة التلفزيون.





- أسامة عبدالكريم:

وأدلى بصوته مدرب حراس منتخب مصر الأوليمبي أسامة عبدالكريم، وزوجته في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020.





- طاهر أبوزيد:

وشارك طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وعضو مجلس النواب البارز في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 وصرح قائلًا:" أن عملية التصويت هي واجب على كل شخص له حق التصويت".



