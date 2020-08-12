أحمد السبكي يروج لفيلم "توأم روحي" عبر "إنستجرام"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

روج المنتج أحمد السبكي، لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "توأم روحي" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل، وذلك من خلال نشر بوستر الفيلم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على البوستر قائلًا: "توأم روحى "١٩| ٨|  ٢٠٢٠ بجميع دور العرض".

فيلم "طلعت روحي" تدور أحداثة في إطار رومانسي تشويقي.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والراحلة رجاء الجداوي، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي.

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