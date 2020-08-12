"اتصلنا بشيخ ".. صديقة مصطفى حفناوي تحسم الجدل حول رسم الوشم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

آثار الوشم المرسوم على يد اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي الجدل عبر السوشيال ميديا "، حيث كان يدون اسم ابنة شقيقته "آلاء" عقب وفاتها.

وتساءل العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي عن هذا الوشم، فهو حرام، لذلك ردت أحد أصدقاء الراحل مصطفى حفناوي، لتكشف أمر هام عن رسم الوشم.

ونشرت اليوتيوبر والفنانة الصاعدة، رانيا يحيى، صديقة "حفناوي" بمنشور عبر خاصية "الأستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" للتعليق على الأمر.

ودونت "رانيا": "مليون ماسيدج جيالي عشان موضوع الوشم، وأنا مركزة فيه بقالي كذا يوم، وامبارح قعدت مع أخوه، عشان أخد منه موافقة نجيب حد يشيله وطبعًا ده هيشوه الجلد، وكلمنا شيخ كبير إدانا فتوى إنه ذنب وأخده خلاص ومفيش داعي نشوهه".


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