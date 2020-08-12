الزمالك يسعي لعودة الشيشيني لجهاز الفريق

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

 

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، استقر على عودة سامي الشيشيني المدرب العام السابق للفريق إلى الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.

 

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " أجرى "منصور" مكالمة هاتفية مع سامي الشيشيني لمعرفة قراره بالموافقة أو الاعتذار عن العودة مجدداً للجهاز الفني، وتم الاتفاق على عقد جلسة بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء بمكتب رئيس الزمالك".

 

وأضاف: "من المنتظرأن يحدث تعديلات جديدة في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الساعات القليلة المقبلة، ولم يتم حتى الان تحديد موقف أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق ، اما بالرحيل أو البقاء فى حال موافقة الشيشينى على العودة".

 

ويذكر أن الزمالك تعادل اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما على ملعب برج العرب ضمن مباريات الدوري المصري.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ميسي يُثير الجدل في برشلونة والسبب مكان منزله الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

01:12 ص

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

12:38 ص

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

12:56 ص

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان