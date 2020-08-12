محمد هنيدي يطالب جمهوره بالتبرع للشعب اللبناني













طالب الفنان محمد هنيدي، جمهوره بالتبرع لأهالي لبنان بعدما فقدوا العديد من الخسائر المادية والبشرية، خلال انفجار عاصمة لبنان بيروت.ونشر هنيدي، صورة لدولة لبنان، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق هنيدي، على الصورة قائلًا: "انفجار بيروت تسبب في 200 ضحية وخمسة الاف اصابة ومئات المفقودين واكثر من 300 األف انسان فقدوا منازلهم.. الدمار قدر باكثر من 15 مليار دولار وتسبب بازمة اقتصادية بيعاني منها اهلنا بلبنان".وأضاف: "لدعم اهلنا في لبنان تقدروا تتبرعوا دلوقتي وفيسبوك هيتبرع مقابل كل مبلغ بمبلغ زيه واقل شئ تقدروا تعملوه لو ماعندكمش قدرة التبرع تنشروا وتشيروا ده عشان تساعدوا اهالينا في لبنان اللينك في البايو".