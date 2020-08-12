محمد هنيدي يطالب جمهوره بالتبرع للشعب اللبناني

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

طالب الفنان محمد هنيدي، جمهوره بالتبرع لأهالي لبنان بعدما فقدوا العديد من الخسائر المادية والبشرية، خلال انفجار عاصمة لبنان بيروت.

ونشر هنيدي، صورة لدولة لبنان، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق هنيدي، على الصورة قائلًا: "انفجار بيروت تسبب في 200 ضحية وخمسة الاف اصابة ومئات المفقودين واكثر من 300 األف انسان فقدوا منازلهم.. الدمار قدر باكثر من 15 مليار دولار وتسبب بازمة اقتصادية بيعاني منها اهلنا بلبنان".

وأضاف: "لدعم اهلنا في لبنان تقدروا تتبرعوا دلوقتي وفيسبوك هيتبرع مقابل كل مبلغ بمبلغ زيه واقل شئ تقدروا تعملوه لو ماعندكمش قدرة التبرع تنشروا وتشيروا ده عشان تساعدوا اهالينا في لبنان اللينك في البايو".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انفجار لبنان

أخبار تهمك

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ أقل من ساعة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 23 ساعة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسماء أبو اليزيد تفاجئ جمهورها بأغنيتها الجديد مع "رغم المسافة"

لطيفة التونسية تطرح أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"

رامي صبري يدعم لبنان بعد انفجار بيروت

هاني شاكر عبر "إنستجرام": "اللهم احفظ أهلنا في لبنان"

المطرب أحمد فهمي يدعم الشعب اللبناني عقب انفجار بيروت

في لافتة إنسانية.. ستار سعد يزور البيوت اللبنانية عقب انفجار بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 ص

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

12:38 ص

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

12:56 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

10:34 م

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

12:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان