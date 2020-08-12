حميد أحداد يقود الرجاء للفوز على حسنية أغادير واستعادة قمة الدوري المغربي

قاد حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي فريقه للارتفاء إلى قمة الدوري المغربي، بعد تمكنه من الفوز على حسنية أغادير بهدفين نظيفين.

واستطاع سفيان رحيمي إحراز الهدف الأول للرجاء في الدقيقة الدقائق الأولى من عمر المباراة الدقيقة 3، وسجل أحداد الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 49.

ليقود أحداد فريقه للجلوس على عرش الدوري المغربي مره اخرى، وذلك بفارق نقطتين عن الوداد الذي تمكن من الانتصار في مباراته أوليملبك مساء أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبعد هذا الفوز، تمكن الرجاء البيضاوي من رفع رصيده للنقطة 42 نقطة، فيما ظل حسنية أغادير عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر بجدول الدوري المغربي.

وسيواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي بالدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا، و ستُقام مباراة الذهاب يوم 25 من سبتمبر الجاري على ملعب المركب الرياضي، على أن تكون مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي في الثاني من أكتوبر القادم.