نقيب الممثلين أشرف زكي متوعدا: لن نسكت عن مطلقي شائعة وفاة محمود ياسين (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من روج شائعة وفاة الفنان محمود ياسين بناء على موافقة زوجته الفنانة شهيره ونجله.


وأضاف أشرف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الفنان محمود ياسين رمز من رموز البلد ولن يتم السكوت مع كل من يسعى لتشويه صورة رموز الدولة وأنهم سيتم معاقبتهم.

وأوضح أشرف أن الهدف من ترويج شائعة وفاة الفنان محمود ياسين محاولة لإلهاء المواطنين عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

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