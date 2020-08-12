"يارب يرعبكم".. هكذا شوق الفيشاوي الجمهور لفيلمه الجديد "الحارث"





ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة القادمة على إحدى المنصات الإليكترونية.



وعلق الفيشاوي على البوستر الرسمي قائلا: "يومين وفيلم الحارث ينزل على شاهد vip، أو منتدى يرعبكم"، حيث تلقى ردود فعل إيجابية من متابعيه، حيث علق أحدهم:"منتظرك بفارغ الصبر"، ليعبر آخر قائلا: "روعة الأفيش"، وفي السياق ذاته عبر أحدهم: "عمالقة التمثيل".



ليلة الحارث هي ليلة في فرح أبليس قريبا"، ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه على إنستجرام، صورة الشخصية التي يجسدها في فيلم "الحارث"، معلقا: "يوسف من فيلم الحارث.. قريبا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب (عماد السيد – خالد حال)".



ويشار إلى أن فيلم "الحارث" يصنف ضمن الأعمال الدرامية، يشارك به العديد من نجوم الفن منهم ‏ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب.













والجدير بالذكر أن أحمد يشارك في فيلم "30 مارس"، حيث يضم عدد من نجوم الفن منهم أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح‎، وهو من إخراج ‏أحمد خالد موسى، وتأليف حميد.







شارك الفنان أحمد الفيشاوي، عدد من البوسترات الرسمية لفيلم الجديد "الحارث"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".