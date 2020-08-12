"يارب يرعبكم".. هكذا شوق الفيشاوي الجمهور لفيلمه الجديد "الحارث"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، عدد من البوسترات الرسمية لفيلم الجديد "الحارث"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة القادمة على إحدى المنصات الإليكترونية.

وعلق الفيشاوي على البوستر الرسمي قائلا: "يومين وفيلم الحارث ينزل على شاهد vip، أو منتدى يرعبكم"، حيث تلقى ردود فعل إيجابية من  متابعيه، حيث علق أحدهم:"منتظرك بفارغ الصبر"، ليعبر آخر قائلا: "روعة الأفيش"، وفي السياق ذاته عبر أحدهم: "عمالقة التمثيل".

ليلة الحارث هي ليلة في فرح أبليس قريبا"، ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه على إنستجرام، صورة الشخصية التي يجسدها في فيلم "الحارث"، معلقا: "يوسف من فيلم الحارث.. قريبا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب (عماد السيد – خالد حال)".

ويشار إلى أن فيلم "الحارث" يصنف ضمن الأعمال الدرامية، يشارك به العديد من نجوم الفن منهم ‏ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب.






والجدير بالذكر أن أحمد يشارك في فيلم "30 مارس"، حيث يضم عدد من نجوم الفن منهم أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح‎، وهو من إخراج ‏أحمد خالد موسى، وتأليف حميد.


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