بعد اسبوعين من طرحها.. "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب تحقق 22 مليون مشاهدة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

نجح الهضبة عمرو دياب كالعادة في تحقيق نجاح كبير بأغنية " يا بلدنا يا حلوة" الذي طرحها منذ أسبوعين فقط.

وحصدت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" الهضبة عمرو دياب، أكثر من  22 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، حيث تم تصوير الأغنية عن طريق الفيديو كليب.

كان الهضبة عمرو دياب قد طرح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" وهي أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وحرص فريق عمل الأغنية مع عمرو دياب، على إبراز معالم مصر جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

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