نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:31 ص
النواب أثناء الجلسة
النواب أثناء الجلسة
الفجر
قام أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة بجولة تفقدية في القاهرة الجديدة والشروق وبدر للجان الانتخابات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وقد التقوا أعضاء وفد البرلمان العربي أثناء جولتهم بأحد اللجان والتقطوا الصور التذكارية.

وأشاد أعضاء القائمة بالإجراءات الاحترازية والتعقيم وتوجهوا بالشكر للقضاة والمستشارين المشرفين على اللجان والإداريين وقوات الشرطة والمتطوعين من منظمات المجتمع المدني وأثناء الجولة أدلى محمد منظور بصوته في احدى مدارس القاهرة الجديدة ومحمود القط بلجنة في مصر الجديدة وكان وقد قام بالجولة كل من: 
الدكتور محمد منظور، والدكتورة هالة كمال، الدكتورة عايدة نصيف، إيهاب وهبة، المهندس ناجح جلال، ومحمد عزمي، ومحمود القط.
نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي
نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي
نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي
نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي
نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي
نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي
نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي
نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي

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