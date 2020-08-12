نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي

قام أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة بجولة تفقدية في القاهرة الجديدة والشروق وبدر للجان الانتخابات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وقد التقوا أعضاء وفد البرلمان العربي أثناء جولتهم بأحد اللجان والتقطوا الصور التذكارية.





وأشاد أعضاء القائمة بالإجراءات الاحترازية والتعقيم وتوجهوا بالشكر للقضاة والمستشارين المشرفين على اللجان والإداريين وقوات الشرطة والمتطوعين من منظمات المجتمع المدني وأثناء الجولة أدلى محمد منظور بصوته في احدى مدارس القاهرة الجديدة ومحمود القط بلجنة في مصر الجديدة وكان وقد قام بالجولة كل من: