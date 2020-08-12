موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


ينتظر عشاق الكرة العالمية يوم الجمعة المقبل مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى برشلونة الإسباني أمام نظيره نادى بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.


وتذاع المباراة بين برشلونة أمام نظيره بايرن ميونيخ على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


يذكر أن نادي برشلونة الاسباني قد صعد لهذا الدور بعد تخطي عقبة نادى نابولي الإيطالي بينما صعد نادى بايرن ميونيخ الألماني على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي.

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كورة رياضة دوري ابطال اوروبا برشلونة وبايرن ميونخ

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