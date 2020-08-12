مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن طلب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، عدم مشاركة مصطفي محمد أساسيًا خلال الفترة المقبلة.

 

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " تحدث مرتضي منصور، مع كارتيرون، عقب نهاية مواجهة الاتحاد السكندري أمس، حيث طالبه باستبعاد مصطفي محمد من مباراة المقاصة المقبلة".

 

وأضاف: "مرتضي طلب من المدرب الفرنسي أن يتيح الفرصة للاعبين أخرين بدلا من مصطفي محمد، بسبب ابتعاده عن مستواه المعهود".

 

ويذكر أن الزمالك تعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما على ملعب برج العرب ضمن مباريات الدوري المصري.

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